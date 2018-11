Genoa, Preziosi conferma Juric: "Derby importante per lui"

13/11/2018

Così il presidente del Grifone a margine dell'assemblea di serie A: "Se devo fare una critica a Juric, è sulla partita contro l'Inter: potevamo perdere, ci sta, ma magari in maniera diversa. Poi però non è colpa sua se il portiere in uscita fa un errore (si riferisce al Milan, ndr) o se all'ultimo minuto prendiamo un'autorete (partita contro il Napoli, ndr). Mi sembra che abbia espresso un gioco abbastanza significativo, poi peròsiamo legati ai risultati, anche lui lo sa benissimo, io spero che possa riscattarsi e ha una prova importante come quella nel derby".



Preziosi si è anche soffermato allo striscione offensivo ("Prima o poi morirai, il Genoa mai") esposto dai tifosi del Genoa la scorsa domenica: "Ormai lo stadio è considerato una zona franca dove si può tutto. Bisogna avere il coraggio di dire basta, interveniamo. Certe cose sono inammissibili. Non capisco come mai certi striscioni lunghi 25 metri possano entrare nello stadio. So che la Digos stia indagando e spero che ci dia una risposta il più in fretta possibile per capire e per far sì che il fenomeno cessi. Non tanto per vittimismo perché io non sono una vittima, ma perché lo ritengo un eccesso che sfiora la vergogna".