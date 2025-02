Genoa, Vieira e la sfida salvezza col Venezia: "Concentrati sul nostro obiettivo"

A chiudere la venticinquesima giornata di serie A sarà il posticipo tra Genoa e Venezia in programma lunedì sera al Ferraris. I padroni di casa dovranno fare a meno degli infortunati Thorsby e Badelj, ma ritrovano De Winter che ha scontato la squalifica. Una sfida fondamentale nella lotta salvezza per entrambe le formazioni come sottolinea il tecnico rossoblu Patrick Vieira: "Sappiamo tutti che questa è una partita importante sia per noi che per loro. Parliamo di due squadre che hanno gli stessi obiettivi. Siamo concentrati sul nostro". Un Genoa che punta alla vittoria e che non si farà condizionare dalla differenza in classifica. "Non dobbiamo guardare la classifica ma la qualità dei giocatori che hanno loro. Sono una squadra ben messa in campo con una struttura chiara, sarà una sfida complicata e difficile per noi. Ma di certo su questo non sbaglieremo: siamo pronti ad affrontare una squadra difficile e posso dire che saremo concentrati".