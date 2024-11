L'infermeria del Genoa inizia a svuotarsi in vista del ritorno in campo dopo la pausa nazionali. Alberto Gilardino ha ritrovato Mattia Bani e Brooke Norton-Cuffy che si sono allenati con il gruppo così come Johan Vázquez, mentre hanno ripreso a svolgere il proprio lavoro i lungodegenti De Winter, Vitinha e Ankeye.