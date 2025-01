Genoa, sollievo per Badelj: salta solo la Roma

Buone notizie in casa Genoa per il capitano Milan Badelj. Il centrocampista croato era stato costretto ad uscire a fine primo tempo domenica contro il Parma ma gli accertamenti ai quali è stato sottoposto oggi hanno escluso lesioni. Badelj salterà dunque solo la sfida di venerdì in anticipo contro la Roma e, secondo indicazioni dello staff medico che prevedono uno stop di una settimana, dovrebbe tornare a disposizione già per la gara successiva che vedrà il Genoa impegnato in posticipo lunedì 27 contro il Monza. Da valutare invece per la sfida di venerdì le condizioni degli infortunati, ma sulla via del recupero, Vitinha, Ekuban e Norton-Cuffy che verranno monitorati quotidianamente.