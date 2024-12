Intervistato dal Secolo XIX, Mattia Bani, centrocampista del Genoa, ha fatto il punto sulla stagione dei rossoblù: "La scorsa è stata una ottima stagione, quest'anno abbiamo ritrovato la strada dopo qualche difficoltà. Dalla decima in classifica in più tutte le squadre sono attaccate: bisogna restare attaccati al treno e fare sempre punti. Sicuramente la lotta salvezza è più dura. Adesso con Vieira giochiamo in una maniera diversa".