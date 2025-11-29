Genoa, De Rossi: "Una vittoria che pesa tantissimo"

Così l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi dopo la vittoria dei rossoblu sul Verona per 2-1: "Questa vittoria pesa tantissimo ma non cambia le cose. Ci godiamo i 3 punti e questa felicità ma siamo consapevoli di aver giocato un brutto primo tempo e di non aver sempre fatto la cosa migliore in fase di possesso palla. Resta il fatto che la reazione di oggi e l'atteggiamento negli allenamenti sono cose giuste che voglio continuare a vedere".