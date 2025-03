Genoa, con il Lecce possibile maglia da titolare per Malinovskyi

Nessuna buona novità per il tecnico del Genoa Vieira dopo l'ultima rifinitura in vista dell'anticipo di stasera al Ferraris contro il Lecce, anzi. Agli indisponibili già noti si è infatti aggiunto anche il giovane neo acquisto Cuenca per un problema ad un flessore. Il tecnico francese per la gara di domani, l'ultima prima della sosta, dovrà dunque fare i conti con ben 10 giocatori indisponibili: Bani, Cuenca, Vitinha, Messias, Ekuban, Cornet, Balotelli, Thorsby, Kassa e Ahanor. Una nota lieta riguarda il recupero di Malinovskyi che dopo essere rientrato a Cagliari, prima volta in campo dal 21 settembre scorso quando si infortunò gravemente a Venezia, è pronto a giocare anche dal primo minuto, seppur con un'autonomia non lunga. Tenendo conto delle assenze, concentrate soprattutto nel reparto offensivo con Vieira che ha a disposizione unicamente Pinamonti ed i due 2006 Ekhator e Venturino, appare probabile la convocazione di alcuni giocatori della Primavera per rimpolpare la rosa. La lista dei convocati sarà in ogni caso annunciata domani mattina dopo il risveglio neuromuscolare che la squadra sosterrà al Signorini.