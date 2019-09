"E' un campionato particolarmente complicato, tutte le gare, anche se sembra una banalità, vanno interpretate al massimo, così quella di Cagliari". L'allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli presenta così la sfida alla squadra di Maran, in programma venerdì sera. "Nessuno può permettersi di giocare sottotono, è un rischio che poi alla fine paghi, ma le insidie che potrà darci il Cagliari saranno le stesse che potremo dare noi a loro". Il Genoa è reduce dalla sconfitta nel recupero contro l' Atalanta: "Appena finita c'era un po' di amarezza come è normale - ha spiegato - ma se analizziamo in maniera oggettiva la partita, per quello che ho visto in campo, non posso che essere soddisfatto. Non cambia se domenica abbiamo lasciato un punto per la classifica ma stiamo costruendo la mentalità per cercare di guadagnare tre punti ogni volta". A Cagliari potrebbe scendere in campo un Genoa un po' diverso: "Con tre gare ravvicinate andremo nella direzione di sfruttare tutta la rosa".