GALLIANI "FONDA" IL MILAN CLUB PARLAMENTO

24/01/2019

Nasce il Milan Club Parlamento, su iniziativa di parlamentari di un po' tutto l'arco costituzionale, dal senatore di Forza Italia ed ex ad rossonero Adriano Galliani alla deputata del Pd Maria Elena Boschi. Sostituisce il Milan Club Montecitorio coinvolgendo deputati e senatori, e alla prima riunione, mercoledì 13 febbraio alle 13.30 alla Sala Cenacolo di Palazzo Valdina a Roma, parteciperà anche il presidente del Milan Paolo Scaroni "che verrà a conoscere la fantastica tifoseria parlamentare sempre al fianco della squadra e della sua dirigenza", si legge nell'invito firmato anche da Maurizio Lupi (Noi con l'Italia), Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia), Lorenzo Guerini e Luca Lotti del Pd, Federica Zanella (FI) e Davide Tripiedi del Movimento 5 Stelle. Non ha ancora aderito il ministro dell'Interno Matteo Salvini, fra i più noti tifosi rossoneri in Parlamento.