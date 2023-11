Il governatore della Toscana: "Rinviare Fiorentina-Juventus"

ORE D'ATTESA

Giani dopo l'alluvione, che ha messo in ginocchio la regione: "Ringrazio i giovani della Curva Fiesole". Il sindaco di Firenze: "Decida la Lega Serie A"

Sono ore d'attesa per Fiorentina-Juventus. In tanti chiedono il rinvio a causa dell'alluvione che ha colpito la Toscana e tra questi si è inserito il governatore Eugenio Giani. "E' opportuno rinviare la partita Fiorentina-Juventus di stasera a Firenze per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale. Io sono ispirato all'unità e alla ricerca di energie, ognuno deve muoversi con propria volontà per fare quello che ritiene opportuno quindi io rispetto tutti perché voglio il rispetto di tutti per quello che facciamo e proprio per quello che facciamo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio", ha detto a margine di una conferenza stampa.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Curva Fiesole vuota contro la Juve: "Non c'è niente da festeggiare, saremo nel fango" "Li andrò a trovare nei miei giri, li apprezzo per la scelta che hanno fatto di andare a spalare piuttosto che andare a vedere la partita dimostrando grande identità verso la città, sensibilità e forza dei valori, come avvenne poco più di 20 anni fa (dopo il fallimento della Fiorentina, ndr)", ha aggiunto. Vedi anche fiorentina Il presidente della Toscana: "Orgoglioso dei tifosi ma il rinvio non è una priorità"

Il sindaco Dario Nardella ha demandato ogni decisione agli organismi sportivi. "Vorrei essere molto chiaro, la decisione sull'opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo e soltanto alla Lega Calcio di Serie A. Il Comune non ha alcuna competenza". "Ringrazio la curva Fiesole per la sensibilità che sta dimostrando soprattutto nell'aiuto ai tanti volontari - ha aggiunto - Io ora sono qui a Cerreto Guidi a darmi da fare, per questo trovo davvero fuori luogo le polemiche politiche sulla partita di stasera quando siamo tutti in emergenza a rimboccarci le maniche per aiutare le famiglie e le aziende in difficoltà per levare il fango dalle strade delle nostre città", ha aggiunto.