Fiorentina, un fondo da 1,5 milioni per gli eredi di Davide Astori

19/04/2019

La Fiorentina ha rivelato pubblicamente il proprio bilancio annuale per il 2018 e il primo dato che salta all'occhio è che i conti sono tornati in rosso (con una perdita di 15,7 milioni di euro) dopo un utile di 37 milioni fatto registrare nel 2017, ma leggendo attentamente tutte le sezioni emerge anche una voce, " Oneri Diversi di Gestione ", grazie alla quale si apprende che il club viola ha stanziato un fondo di 1,5 milioni di euro per gli eredi di Davide Astori .

Un gesto bellissimo, che tiene fede alla promessa fatta dalla società nei giorni successivi alla morte dell'ex Capitano viola, avvenuta la notte tra il 3 e il 4 marzo del 2018 prima della gara di campionato con l’Udinese.

Come si può leggere nella relazione finanziaria annuale, nella sezione “Oneri Diversi di Gestione”, la Fiorentina scrive che "gli 'Altri Oneri Diversi di Gestione' risultano pari ad € 3.695.199 rispetto a € 1.317.403 del 2017. La voce maggiormente significativa è l’erogazione di € 1.500.000 (contabilizzate come 'Erogazioni liberali') per la costituzione di un trust a favore degli eredi del calciatore Davide Astori oltre ad oneri accessori per € 120.000".