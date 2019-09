Fiorentina-Juve, Commisso carico: "Chiesa, ora devi segnare"

LE PAROLE

Buongiorno presidente. Rocco Commisso ha voluto sentire la propria presenza alla squadra nel giorno della gara più importante dell'anno: Fiorentina-Juve. Così ha deciso di fare visita al gruppo viola in ritiro a poche ore dalla sfida. È atterrato venerdì sera e ha acceso il big match con un messaggio rivolto soprattutto a Chiesa: "Mi senti? Devi fare gol!".

"Cosa mi aspetto da Fiorentina-Juventus? - ha detto Commisso - Una bellissima partita che sarà vista in tutto il mondo, la nostra squadra darà tutto. Poi ciò che succede succede. Se mi aspetto un gol di Chiesa? Sarebbe bellissimo se Chiesa segnasse, gli manca il gol. L'ho visto con la Finlandia ed ha giocato benissimo. Un premio se fa gol? Vediamo cosa succede se segna e se vinciamo..."

"Si parla molto di questa partita: i fiorentini, e pure io, ci tengono molto. Finora mi hanno accettato, cosa accadrà in futuro non lo so, ma stiamo lavorando. Abbiamo finito il mercato, ora lavoriamo su stadio e centro sportivo... Già domani cominciamo con incontri e meeting. Come dico io: fast, fast, fast (veloce, veloce, veloce, n.d.r.)".

"Fiorentina-Juve sarà anche Ribery contro Ronaldo? Ribery ha un grande cuore dentro, ha qualche anno ma è eccezionale. Ho sentito come tratta i più giovani e questa è la bellezza di un campione come lui. Da bambino ha avuto una vita 'forte', e così ha imparato tante cose in più".