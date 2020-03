Fiorentina, Joe Barone: "No a Udine domenica sera"

FIORENTINA

"Non siamo d'accordo sulla partita rinviata a domenica, siamo già stati a Udine due giorni, e dovremmo tornarci per altri tre vista anche la chiusura dell'aeroporto". Lo ha detto Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a 'Tiki Taka'. "Nelle prossime ore daremo la nostra risposta ufficiale ma in questo momento la Fiorentina non è a favore della decisione della Lega, preferiremmo giocare il pomeriggio - ha aggiunto - Bisogna pensare anche ai tifosi, che hanno comprato i biglietti nelle varie date". Joe Barone: "Con Rocco mi sento 10 volte al giorno"

E ancora sui recuperi delle partite: "Prima bisogna pensare alla salute, poi ai tifosi che fanno i sacrifici veri nel calcio. La Fiorentina è andata a Udine a giocare a porte chiuse: se la Lega decide che si gioca a porte chiuse, siamo d’accordo. Non si può accettare che ci siano trattamenti non paritari, dobbiamo essere trattati in modo uguale. Non stiamo dando una bella immagine".

Barone parla poi dei singoli: “Ribery ha portato qualcosa in più sotto il profilo dell’esperienza, non solo nella Fiorentina ma anche in Serie A - ha detto ancora il dirigente viola a Tiki Taka - La Fiorentina ha dei giovani emergenti che sono un patrimonio del calcio italiano: quando vediamo in Nazionale giocatori come Chiesa e Castrovilli per noi è un grandissimo onore. Chiesa sta facendo un ottimo campionato da seconda punta: è il futuro della Fiorentina, ci farà crescere in campo e fuori". Questione stadio: "Stiamo lavorando con il Comune, speriamo di trovare l’area adatta”.

Sui ruoli nella Fiorentina: “C’è il proprietario Commisso, poi ci sono io che sono comunque molto legato a Pradè. Sono fortunato ad averlo, mi ha fatto conoscere tanta gente nel calcio italiano. Siamo un bel gruppo di lavoro, con Daniele parliamo di tutto. Con Rocco parlo 10 volte al giorno”.