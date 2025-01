Commisso in tribunale: usava account social falsi per insultare Federcalcio USA e MLS

Guai in vista per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, finito sul banco degli imputati per aver usato account anonimi su Twitter, ma comunque riconducibili a lui, per insultare dirigenti di Federcalcio USA e MLS. Il tutto è nato nel 2017, quando Commisso era presidente della NASL, la seconda divisione del calcio statunitense, la cui licenza non fu più rinnovata decretandone il fallimento. A questo seguì la causa per vedersi riconoscere 170 milioni di dollari di danni.