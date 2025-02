Fiorentina senza Kean, ipotesi Beltran o Zaniolo centravanti

In vista di domenica potrebbe debuttare da titolare anche Fagioli considerando che Adli per adesso continua a restare in dubbio per il problema alla caviglia di cui soffre da qualche settimana. Fra i giocatori sotto esame anche il difensore Pablo Marì, uno degli acquisti della sessione invernale di mercato, alle prese con un problema fisico accusato quando ancora militava nel Monza. Rispetto alla trasferta persa contro l'Inter torna intanto disponibile Comuzzo che ha smaltito il turno di squalifica: il giovane centrale è favorito per una maglia da titolare accanto a capitan Ranieri.