Arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Bayern chiusa con qualche infortunio di troppo, Ribery è tornatoa giocare con la maglia della Fiorentina nelle prime due gare di campionato e scrive su Twitter: "Sono stato fuori dal campo per molto tempo e ho fatto una preparazione breve. Sono molto felice ora di essere tornato in campo con la Fiorentina. Forza Viola".