FIORENTINA, PIOLI: "IL RIGORE NON C'ERA"

01/12/2018

Stefano Pioli commenta lo 0-3 contro la Juventus: "Abbiamo iniziato tutti e due i tempi bene, soprattutto il primo con la conclusione di Benassi. Il risultato è più bugiardo di quanto dica il campo, dispiace soprattutto aver preso così il primo gol e non aver sfruttato le situazioni pericolose del secondo tempo. Rigore? Per me non c'era, Orsato ha visto così e non ci attacchiamo a quello, anche se la palla tocca prima la gamba: peccato comunque per l'errore in uscita. L'unico rammarico è aver preso il primo gol, per come eravamo posizionati bene. A parte un paio di punizioni la Juve fino a quel momento non aveva fatto granch*, loro hanno avuto più qualità".