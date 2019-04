FIORENTINA, PIOLI: "CHIESA NON HAI 90' NELLE GAMBE"

06/04/2019

"Unico pensiero è vincere. Siamo una squadra giovane che cresce attraverso le difficoltà. Abbiamo ancora 8 partite, non è tempo di bilanci. I giudizi li daremo alla fine". Cosi' Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico viola aggiunge: "Chiesa non ha 90' nelle gambe, Edimilson non sara' convocato. Vedo una Fiorentina determinata, che sta facendo bene ma, stiamo subendo troppi gol, nel ritorno 21 segnati ma ben 20 presi".