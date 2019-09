"Sono molto felice di essere in un grande club come la Fiorentina, sto bene fisicamente e da due settimane sono già al 100%. La scelta di schierarmi sabato contro la Juve sta al mister ma mi sento recuperato e pronto. Il mio punto di riferimento èIbrahimovic perché e' un giocatore con grande qualità e tecnica". Cosi' l'attaccante brasiliano ventiduenne Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto come Pedro, cresciuto nella Fluminense, si e' presentato nella sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. Pedro avrà la maglia numero 9, un eredità pesante a Firenze. "La maglia numero 9 della Fiorentina - sottolinea - è importante perché l'ha indossata un campione come Batistuta. Anche io voglio fare grandi cose a Firenze con questa maglia. Sono appena arrivato ma sono pronto a giocare. L'obiettivo è dare il mio meglio e cercare di conquistare qualcosa con i miei compagni che sto conoscendo e che mi hanno accolto benissimo".