E' ancora vivo il ricordo della bella prestazione offerta sabato scorso dalla Fiorentina contro la Juventus, bloccata al Franchi sullo 0-0. Adesso, però, il tecnico viola, Vincenzo Montella, non si accontenta più dei complimenti per il bel gioco, ma vuole i primi tre punti del campionato. Magari già domani pomeriggio a Parma, contro l'Atalanta. "Considerato che abbiamo chiuso il mercato il 2 settembre - esordisce Montella in conferenza stampa -, credo che nessuno possa dire nulla a questa squadra. Alcuni giudizi sono ancora macchiati dal finale della scorsa stagione, ma quella era un'altra Fiorentina. Ora sono contento di come stanno andando le cose. Ma adesso facciamo questi tre punti, che ci mancano tanto, e apriamo una nuova storia". La Dea, nella passata stagione, ha sconfitto i gigliati nella semifinale di Coppa Italia determinando la fine dei sogli viola e l'inizio del calvario, culminato con una salvezza ottenuta all'ultima giornata. "L'Atalanta - sottolinea il tecnico viola - e' una realta' consolidata del campionato, mi fa piacere che venga accostata alla mia prima Fiorentina. Domani ci aspetta una partita difficile a livello fisico, l'Atalanta costringe a correre sul lungo. Sono curioso di vedere come reagiremo dopo una grande sfida: a Genova, dopo aver giocato bene con il Napoli, abbiamo toppato. Ho visto fisicamente bene l'Atalanta in Champions, malgrado il risultato negativo, ma molto spesso le gare vengono decise dagli episodi".