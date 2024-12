Terza in classifica nella fase campionato, la Fiorentina non giocherà i playoff di Conference League e tornerà in campo negli ottavi di finale. La squadra di Palladino potrà incrociare una tra Panathinaikos, Olimpia Lubiana, Vikingur e Borac, ma conoscerà l'avversaria solo nel sorteggio del 21 febbraio.