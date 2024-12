Fiorentina, il vice di Palladino Citterio: "Ottimo primo tempo, poi ci siamo allungati"

Il vice di Raffaele Palladino alla Fiorentina, Stefano Citterio, ha parlato della sconfitta contro il Bologna. "Approfitto per fare le condoglianze al mister, gli siamo vicini in un momento molto difficile. Per quanto riguarda la gara abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anche l'approccio è stato perfetto - ha spie. Con una mentalità giusta, siamo contenti. Mentre nella seconda frazione abbiamo smesso di giocare, ci siamo allungati un po' e abbiamo fatto il gioco del Bologna. I ragazzi hanno dato tutto, nulla da rimproverare per quanto riguarda l'atteggiamento. Potevamo cercare più la manovra con meno fretta anche quando eravamo sotto". Sul sogno Champions: "Se siamo lì è perché ci sono dei valori, tecnici tattici e umani. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile, non ci poniamo limiti. Concludiamo il girone di andata e poi tiriamo una linea. Siamo ambiziosi, non lasceremo nulla di intentato".