Fermo dalla gara col Lecce a causa di un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra, Albert Gudmundsson sta premendo sull'acceleratore per tornare al più presto a disposizione di Palladino. L'ex Genoa tornerà in gruppo la prossima settimana: la speranza del fantasista è di essere tra i convocati per la gara col Como, la prima dopo la sosta.