"La Serie A è tornata alla ribalta con grandi giocatori e grandi società e penso che sia al livello della Premier League e della Liga. La decisione di venire in Italia è stata mia" così Rachid Ghezzal, il franco-algerino, classe '92, nuovo esterno offensivo della Fiorentina arrivato in prestito dal Leicester un minuto prima della chiusura del calciomercato. "La Fiorentina ha grandi calciatori come Boateng e Ribery che hanno giocato ad alti livelli" ha continuato. Ghezzal, che ha scelto la maglia numero 18, parlando delle sue caratteristiche ha poi spiegato: "Sono un giocatore tecnico, mi piace prendere alla sprovvista l'avversario con il dribbling, mi trovo a mio agio nella corsia di destra ma posso giocare anche a sinistra. Spero di aiutare la squadra in campionato".