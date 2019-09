"Contro la Juventus non vogliamo fare solo una bella partita, vogliamo vincere". Suona la carica Kevin Prince Boateng aspettando quella che da sempre è la sfida più sentita a Firenze. Appuntamento sabato alle 15 allo stadio Franchi che si annuncia tutto esaurito. "La Juve è la squadra piu' forte ma nessuna è imbattibile - ha proseguito l'attaccante ai canali ufficiali del club - Quindi bisogna dare il massimo lasciando da parte la tattica e puntando soprattutto sulla voglia di vincere". Boateng ha capito subito l'importanza di questo match per la città: "Fin dal primo giorno del mio arrivo la gente qui mi ha chiesto di fare gol, farò di tutto per riuscirci e per lasciare il segno in questa città e con questa maglia. Ma sabato va bene anche non segnare pur di riuscire a conquistiamo comunque i tre punti". Nelle prossime ore è atteso l'arrivo dagli Stati Uniti del presidente Rocco Commisso che non intende mancare alla sua prima volta contro i bianconeri per cui ha simpatizzato prima di tuffarsi nell'avventura viola. "Ho girato molte squadre ma non ho mai visto un presidente come lui - ha dichiarato l'ex milanista - Se potesse starebbe con noi anche in ritiro e a pranzo, sta facendo di tutto per essere sempre presente e questa vicinanza per noi è contagiosa'. Dal canto suo Boateng farà di tutto per ripagare la fiducia: "In ogni squadra dove sono stato ho sempre cercato di lasciare qualcosa di importante, questa cosa mi dà la spinta giusta ogni giorno, il mio obiettivo è chiudere la carriera nel migliore dei modi, ecco perchè cerco sempre di andare al massimo".