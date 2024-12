C'è anche Albert Gudmundsson tra i convocati di Raffaele Palladino per Fiorentina-Inter, big match della 14/a giornata di Serie A in programma nel pomeriggio. L'attaccante islandese era in dubbio dopo l'infortunio patito contro il Lecce. Tra i convocati anche gli altri acciaccati Cristiano Biraghi, Yacine Adli e Amir Richardson.