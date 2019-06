Finale Primavera: l'Atalanta batte l’Inter 1-0 e si laurea campione d’Italia

14/06/2019

LA PARTITA

Lo scudetto Primavera torna a Bergamo dopo 21 anni. Allo stadio Tardini di Parma l’atto conclusivo del campionato vede prevalere l’Atalanta, che batte 1-0 l’Inter dominatrice delle ultime due stagioni.



Dopo poco più di un minuto c’è subito un’occasione per l’Inter: incomprensione dei centrali dell’Atalanta con Colidio che liscia il pallone, poi Schirò calcia debolmente. I bergamaschi rispondono immediatamente, con la discesa sulla destra di Zortea che si accentra e prova la conclusione, ma la difesa dell’Inter respinge. Un’altra conclusione di Schirò al 10’ finisce non lontana dal palo alla sinistra di Ndiaye; quest’ultimo al 15’ vola e riesce a deviare una gran botta dalla distanza di Pompetti. Al 22’ l’Inter si crea un’altra occasione: traversone dalla sinistra di Corrado, inserimento a centro area di Gavioli il cui colpo di testa viene neutralizzato dal portiere avversario. Al 38’ si accende Salcedo, che cerca il colpo da biliardo sul palo lontano, Ndiaye respinge; sulla ribattuta, poi, Persyn non inquadra lo specchio della porta. Allo scadere del primo tempo arriva la prima grande occasione per l’Atalanta: Dekic respinge con la mano di richiamo il colpo di testa da distanza ravvicinata di Heidenreich.



A inizio ripresa Persyn perde una brutta palla ma Cambiaghi non ne approfitta e spara lontano dai pali difesi da Dekic. Il coast to coast di Kulusevski gli permette di seminare Schirò e provare l’assist per Piccoli; decisivo l’intervento in chiusura di Rizzo. Al 60’ splendida la triangolazione Salcedo-Persyn-Salcedo, che porta il tentativo di quest’ultimo a essere respinto dalla difesa atalantina. Cinque minuti più tardi l’Inter si crea un’altra grandissima opportunità: Gavioli recupera palla e parte in contropiede, assist per Salcedo che controlla e calcia, ma troppo debolmente e non c’è nessun problema per Ndiaye. Al 75’ Esposito ha sul destro il pallone dello scudetto, ma il palo ferma la sua girata dopo la spizzata di testa di Colidio. I tanti gol sbagliati dall’Inter portano così al vantaggio atalantino: contropiede fulmineo della Dea, con Kulusevski che serve Colley che controlla e, a tu per tu col portiere, lo fulmina da posizione defilata. I 5 minuti di recupero non bastano perché la squadra milanese allunghi il match ai supplementari. Dopo una regular season dominata, l’Atalanta torna a vincere lo scudetto dopo oltre un ventennio.