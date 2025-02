Fifa, Infantino: "È ora che l'Italia torni ai Mondiali"

"Io sono presidente della Fifa da due Mondiali e l'Italia non si è qualificata, datevi una mossa. Non è mai successo. Ha vinto quattro mondiali, fate un po' voi". Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, a margine dell'assemblea elettiva della Figc. "Il Mondiale per club penso sarà una competizione bellissima, a cui parteciperanno due squadre italiane, Inter e Juventus, e sarà una competizione che rimpiazza la vecchia Confederations cup per cui non si aggiungono partite", ha aggiunto a proposito della nuova competizione che partirà in estate negli Usa. "La Fifa organizza meno dell'1% di partite nel mondo, magari si dovrebbe iniziare a togliere qualcosa da chi organizza l'altro 99%. Così diamo invece l'opportunità a giocatori che non hanno l'opportunità di vincere un mondiale con una nazionale, ma di farlo con il loro club", ha concluso.