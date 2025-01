Ezio Greggio a muso duro: "La gioca un tempo, con il Napoli era in otto"

Ezio Greggio, storico comico e showman italiano, non ha perso occasione per criticare la Juventus, sua squadra del cuore, dopo il ko in casa del Napoli. "Il Napoli ha meritato la vittoria - ha scritto su X -. Nel calcio ci sono 2 tempi. La Juve ne gioca 1. Nel calcio si gioca in 11. La Juve ha giocato in 8. Nel calcio i giocatori si cambiano se giocano male o sono infortunati. Non nella Juve. Nel calcio i giocatori hanno un ruolo. Non nella Juve. Comunque #forzajuventus ora e sempre. Amen".