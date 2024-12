L'ex stella del calcio cinese Li Tie, che è stato anche allenatore della nazionale maschile del Paese, è stato condannato a 20 anni di carcere con l'accusa di corruzione. Lo riporta il 'South China Morning Post'. Li, che ha anche giocato come centrocampista per l'Everton, squadra della Premier League inglese, è l'ultimo a essere coinvolto nella vasta campagna anti-corruzione della Cina nel suo settore sportivo, e in particolare nel calcio.