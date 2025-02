Le federazioni calcistiche di Albania e Serbia sono state scelte per organizzare congiuntamente gli Europei Under 21 del 2027. La fase finale a 16 squadre si svolgerà in quattro stadi in Albania (Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhinë) e in quattro stadi in Serbia (Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zaječar). La partita inaugurale si giocherà in Serbia, mentre la finale in Albania.