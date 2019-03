Europa League, Salisburgo-Napoli 3-1: azzurri ai quarti

14/03/2019

LA PARTITA

Il Napoli soffre, ma guarda avanti. Al netto delle assenze, per Ancelotti la sconfitta di Salisburgo ha infatti un sapore agro-dolce. Sensazioni contrastanti, che non rovinano però i piani di De Laurentiis per l'Europa. Alla Red Bull Arena va in scena una gara a due facce per gli azzurri, col gol di Milik a dividere le prestazioni e l'intensità del match. Cronometro alla mano, al Napoli serve un quarto d'ora per archiviare i quarti. Il resto poi è buono solo per considerazioni tecnico-tattiche sul futuro azzurro e per ammirare alcuni gioielli del Salisburgo, squadra ostica, propositiva, giovane e ben guidata da Rose.



Alla Red Bull Arena del resto è subito gara vera. E il primo tempo si gioca a ritmi alitissimi. Il Salisburgo parte forte e punta sul pressing alto per bloccare i rifornimenti alle punte azzurre. Il Napoli però non trema. Anzi. Nonostante le assenze in difesa e il forfait dell'ultimo minuto di Insigne, gli uomini di Ancelotti chiudono bene gli spazi per le imbucate, recuparando palla rapidamente e ripartendo in verticale. Fino al quarto d'ora la gara resta in equilibrio, con gli ospiti in controllo. Poi Milik sblocca tutto con una mezza rovesciata al volo dopo una bella discesa di Mario Rui. Un gol che ammutolisce la Red Bull Arena, ma che non mina la voglia di impresa del Salisburgo. Rapida e aggressiva, la squadra di Rose alza infatti gli esterni e attacca a testa bassa. Dopo un errore di Allan in uscita, Dabbur pareggia i conti con freddezza e il match cambia. Con le squadre lunghe e gli austriaci in pressione, si aprono gli spazi. Da una parte Milik arriva tardi all'appuntamento col bis e Fabian Ruiz centra il palo con un bolide da lontanissimo, dall'altra tocca invece a Minamino sfiorare il raddoppio con un sinistro velenoso.



Occasioni che anticipano il tema della ripresa, con i padroni di casa che continuano a spingere e gli ospiti che si concentrano sulla fase difensiva e sulle ripartenze. Walke rischia la papera su un tiro-cross di Mertens, poi la pressione dei "torelli" si fa sentire sempre più forte. A ritmi alti è il Salisburgo a fare il match, soprattutto sulla sinistra. Rose getta Gulbrandsen nella mischia e il norvegese lo ripaga firmando subito la rete che carica la Red Bull Arena. Rimontato e in difficoltà, il Napoli decide di arretrare il baricentro per difendersi con ordine sui tentativi di Minamino e Dabbur. Ma il finale è tutto da soffrire per gli azzurri. Ancelotti perde anche Chiriches e Hysaj deve improvvisarsi centrale. Scelta obbligata, che mette in crisi la retroguardia azzurra ed esalta le qualità del Salisburgo. Una splendida rovesciata di Dabbur centra il palo, poi nel recupero Leitgeb arrotonda il risultato in mischia. Un tris buono però solo per le statistiche. Al triplice fischio è infatti il Napoli a continuare il cammino verso Baku. Ancelotti trema, ma avanza.