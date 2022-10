Lazio, Sarri teme lo Sturm Graz: "Tosti fisicamente, dovremo fare meglio di Firenze"

LAZIO

"Costretti a giocare tre gare in sei giorni per disputare i Mondiali in inverno"

© Getty Images Dopo il pareggio dell'andata, Sarri si prepara ad affrontare il secondo round contro lo Sturm Graz in Europa League e tiene alta la tensione. "Fisicamente sono molto forti, hanno una buona organizzazione tattica e hanno anche 2-3 giocatori tecnici - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Si stanno lottando il campionato con il Salisburgo, valgono pertanto di più del nome che portano". "Dobbiamo fare meglio di Firenze, dove abbiamo concesso tanto anche se poi si è messa bene. Per cui se c'è da fare il pompiere lo faccio", ha aggiunto parlando dell'euforia nell'ambiente visti gli ottimi risultati.

Per quanto riguarda la formazione, Sarri poi prende tempo. "La parola turnover mi sta un po' sul caz... Questa è una fissazione italiana, le inglesi giocano sempre con gli stessi 11 e giocano più di noi - ha spiegato -. Magari qui abbiamo un dispendio di energie maggiori, loro hanno l'abitudine innata di giocare ogni 3 giorni, il recupero mentale lì forse è più veloce". "Bisogna avere una idea chiara sui recuperi, non abbiamo grandi problematiche di infortuni ma aldilà di questo c'è il recupero fisico e mentale in tempi stretti da valutare", ha aggiunto ribadendo poi le difficoltà a preparare la partite con tanti impegni ravvicinati. "Per noi è una settimana diversa, giochiamo 3 partite in 6 giorni e domani mattina tiriamo le somme - ha precisato -. A me non piace preparare le partite in mezzora, pero' siamo costretti a questo per fare un Mondiale un Qatar d'inverno e dobbiamo adattarci".

Il tecnico ha poi parlato anche di Milinkovic-Savic e del suo grande inizio di stagione. "Se ne parla poco? Veramente a me sembra che se ne parli anche troppo, visto che dopo la nostra vittoria ho letto su un giornale sportivo dell'interesse di altre squadre. Lui ha delle doti straordinarie, ma con dei margini ancora di crescita e su cui deve migliorare".