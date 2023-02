Roma, Mourinho: "Partita dominata, ma se non facciamo gol..."

QUI ROMA

Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la sconfitta di Salisburgo in Europa League

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma di Mourinho è stata sconfitta di misura dal Salisburgo nell'andata dello spareggio di Europa League. "Abbiamo dominato la partita controllando il gioco per tutto il tempo - ha commentato il tecnico giallorosso -. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili, c'era un rigore netto per noi nel primo tempo. Subire gol all'ultimo è ingiusto, ma questo è il calcio". La Roma è in crescita: "Bisogna fare gol, se non segni poi c'è il rischio di perdere. Noi sappiamo le nostre qualità e i nostri limiti, ma quando la squadra dà tutto per me non ci sono critiche".

Dybala è uscito per infortunio: "Non so come sta, mi ha detto che non poteva giocare nella ripresa. Non so dire se è un infortunio o precauzione, però senza di lui la partita è cambiata".

DYBALA SI FERMA: SOVRACCARICO AL FLESSORE

La partita di Paulo Dybala a Salisburgo è durata solo un tempo, poi il cambio chiesto all'intervallo. Per determinare se lo stop è dovuto a infortunio o a precauzione, come ha dichiarato Mourinho, serviranno gli esami strumentali del caso che verranno svolti al rientro in Italia, ma dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un sovraccarico al flessore sinistro.