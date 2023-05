Mourinho: "A Roma saranno in festa, ma non dimentichiamo l’Emilia-Romagna"

QUI ROMA

Lo Special One si complimenta con i suoi ragazzi: "Una squadra incredibile, non so cosa potrei chiedere di più"

La Roma vola in finale di Europa League

































© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM José Mourinho si gode la qualificazione alla finale di Europa League, un traguardo che ha una dedica molto speciale. "Un messaggio che voglio mandare all'Emilia Romagna, forza. Nelle difficoltà riesci a trovare il meglio di te stesso, è un momento di grande festa a Roma ma non possiamo dimenticare la tristezza della gente". Per il tecnico portoghese è la seconda finale in due anni: "La mia preoccupazione non è stare nella storia della Roma, ma aiutare i ragazzi a crescere, a fare cose importanti. Aiutare i romanisti che mi hanno dato tanto sin dal primo giorno. Questa è una gioia molto grande per arrivare a un'altra finale".

Tornando alla mia squadra... È questa. Nei piccoli dettagli. Se non abbiamo Smalling in panchina magari non vinciamo questa partita. Perdi Spinazzola e poi Celik, se non abbiamo lui in quel momento era molto difficile - ha aggiunto Mourinho ai microfoni di Sky Sport -. Questo per dire che i piccoli dettagli fanno la differenza. Possiamo dire anche di Bove, che ha giocato da quinto di destra e non è la sua posizione. I ragazzi danno tutto, questa partita è il risultato del nostro lavoro, delle esperienze, della saggezza tattica, di sapere stare nelle partite. È una squadra incredibile, se posso chiedere qualcosa di più ai romanisti... Questi ragazzi meritano qualcosa di speciale lunedì, partendo da Trigoria per arrivare alla gara".

La sua esultanza al triplice fischio è stata composto. Lo stesso Mou spiega il perché. "L'agilità c'è ancora, non è un problema. L'esperienza non gioca un ruolo, la pressione e la gioia si sentono uguale. Per me è molto difficile giocare contro i miei amici, durante la partita si dimentica. Non mi piace festeggiare nella faccia. Xabi è uno dei miei e faccio fatica".

Ora in finale c'è il Siviglia, la regina della manifestazione con sei successi. "Tre finali per il calcio italiano è una bella cosa. Siviglia e Juventus sono due squadre fortissime, ma la mia preoccupazione non era quella di pescare una delle due, ma arrivarci. Sarà difficilissimo per noi".

