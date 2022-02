Lazio, Sarri: "Senza Immobile troveremo altre soluzioni, noi in Europa vogliamo restarci"

VERSO PORTO-LAZIO

Il tecnico biancoceleste alla vigilia della sfida di Oporto: "Sfideremo una squadra organizzata e molto forte, sarà dura"

"Domani saremo senza Immobile, utilizzeremo altre soluzioni come abbiamo fatto già prima della sosta". Nella trasferta di Europa League contro il Porto la Lazio dovrà fare a meno del suo bomber. "Non sarà comunque al massimo per Udine, ma a noi farebbe comodo lo stesso", ha detto Maurizio Sarri alla vigilia della gara contro i portoghesi. "Sfideremo una squadra organizzata, sarà difficile. Il Porto è una squadra molto forte, hanno valori tecnici importantissimi. Noi stiamo provando ad evolverci sul piano mentale, abbiamo avuto qualche ricaduta, ma siamo in crescita - ha proseguito Sarri - Mi aspetto una Lazio che scenda in campo sempre allo stesso modo, sia sul piano tecnico che su quello mentale". Getty Images

E ancora: "Il Porto è anche una squadra difficilmente prevedibile, spesso inizia un lungo palleggio d dietro in cui si alternano tanti giocatori. Giocano un calcio moderno. È inutile parlare tanto del Porto perché i numeri parlano per lei e non sono discutibili, ha perso solo tre partite di cui due con il Liverpool. La preoccupazione sta nell'affrontare una squadra forte che ha grandissime qualità. Quanto vale l'Europa League per la Lazio? È una manifestazione dispendiosa, non è semplice. Finisci alle 23 di giovedì e non c’è più la possibilità di giocare il lunedì dopo. È chiaro che il Chelsea era corazzata per l’Europa League, con 30 giocatori nello stesso livello. Per noi questo è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene, anche se ci sono squadre più forti di noi. È sempre un prestigio per la società".