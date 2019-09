Lazio, Inzaghi: "Voglio subito una reazione, Immobile e Luis Alberto a casa"

EUROPA LEAGUE

"I ragazzi si sono allenati bene in questi due giorni, ora occorre lucidità, siamo ancora a inizio stagione e dobbiamo far sì che non si ripeta quanto accaduto a Ferrara. Il mio augurio è di vedere la voglia di reagire subito". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi chiede pronto riscatto in Europa League dopo il ko contro la Spal. "Questo è un girone difficile è tosto, Il Cluj è una squadra molto fisica, domani sarà difficile, servirà intensità”.​

"Non è stato un secondo tempo sbagliato, ma 25 minuti finali in cui dovevamo fare di più e difendere meglio - ha proseguito Inzaghi tornando sulla sconfitta di Ferrara - La classifica per quello che si è visto in campo doveva essere diversa. Però siamo alla terza giornata e per far sì che non riaccadano queste cose dovremo lavorare intensamente". Sulla sfida con il Cluj: "Domani giocherà Strakosha, non mi piace scegliere a priori un portiere per il campionato e uno per l’Europa League, mi fido molto di Proto e Guerrieri. Sono rimasti a Formello Immobile, Luis Alberto e Radu. Luiz Felipe c'è, è nei 19. Giocheranno sicuramente Strakosha e Bastos dall'inizio. Gli altri vediamo, abbiamo tanti dubbi".​

