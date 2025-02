Europa League: Mourinho ipoteca gli ottavi, bene Ajax e Real Sociedad

ST. GILLOISE-AJAX 0-2

Un enorme passo in avanti lo fa pure l'Ajax, che si impone 2-0 in Belgio sul St. Gilloise. A differenza di Mourinho, però, i lancieri impiegano più tempo per portare a casa la gara e una buona fetta di passaggio del turno. Dopo un gol annullato ai padroni di casa per fuorigioco a metà primo tempo, gli olandesi passano al 59' grazie a Rasmussen, mentre al 71' tocca a Mokio raddoppiare e a portare la squadra di Farioli con un piede e mezzo negli ottavi. Gioca tutto il primo tempo Rugani, protagonista in questi giorni per via della pena per guida in stato di ebbrezza. Tra una settimana il ritorno ad Amsterdam, anche se sembra poco più di una formalità per l'Ajax.