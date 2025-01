Europa League: le possibili sfide nei playoff e negli ottavi

Lazio direttamente agli ottavi nonostante la sconfitta in casa del Braga, Roma ai playoff dopo la vittoria sull'Eintracht Francoforte. Questo il verdetto dell'ultima giornata della fase campionato della nuova Europa League. Adesso, dal 20 febbraio, via alle partite a eliminazione diretta, con tabellone tennistico e un sorteggio minimo. La strada per ognuna delle 24 squadre ancora in corsa sarà tracciata ufficialmente dai sorteggi di venerdì (per i playoff) e del 21 febbraio (per ottavi, quarti, semifinali e finale), ma già adesso si può avere un'idea del percorso di massima di ognuna.