Nella serata di qualificazioni ad Euro 2020 in evidenza la Spagna, che espugna il campo della Romania 2-1 e consolida il primato nel gruppo F. A segno per la Roja, prima a quota 15, Ramos su rigore e Paco Alcacer. Nel gruppo dell'Italia la Finlandia si impone 1-0 sulla Grecia con il gol di Pukki e resta nella scia dell'Italia, a -3: domenica è in programma lo scontro diretto. Vittorie travolgenti per la Bosnia (5-0 sul Liechtenstein, a segno anche Dzeko), Svezia (4-0 in casa delle Far Oer) e Danimarca, che cala sei reti sul campo di Gibilterra. Pareggi (1-1) in irlanda-Svizzera e Israele-Macedonia, la Norvegia supera 2-0 Malta.