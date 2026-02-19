eSerie A Golador, al via la stagione 2026: caccia al Torino

È ufficialmente iniziata la eSerie A Goleador 2026. Il campionato esports della Lega Calcio Serie A, realizzato in collaborazione con Infront Italy, torna protagonista con la sua sesta edizione, portando la passione del calcio italiano dal prato verde al campo virtuale. Con il Torino FC eSports a difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno, la caccia al titolo di campione è ripartita, confermando l'evento come il palcoscenico più prestigioso del gaming competitivo nazionale. Una nuova sfida su EA SPORTS FC 26 è appena cominciata, pronta a regalare un campionato ricco di tattica, spettacolo e colpi di scena.

A caratterizzare la stagione è una struttura disegnata per mantenere alta la competizione fino all'ultima partita. 16 team esports dei Club della massima divisione di calcio italiana, suddivisi in 4 gruppi, si affronteranno in una Regular Season con match di andata e ritorno: il Gruppo A (Andata il 17 febbraio e Ritorno il 17 marzo) vedrà sfidarsi Hellas Verona FC, SSC Napoli eSports; Parma Esports e Udinese Esports; nel Gruppo B (Andata il 18 febbraio e Ritorno il 18 marzo) se la vedranno Como Gaming Club, Juventus, US Lecce Esports e Torino FC Esports; Bologna FC 1909 Esports, ACF Fiorentina Esports, AS Roma Esports e Sassuolo eSports compongono il Gruppo C (Andata il 3 marzo e Ritorno il 31 marzo); nel Gruppo D (Andata il 4 marzo e Ritorno l'1 aprile), infine, si affronteranno Cagliari Calcio Esports, U.S. Cremonese IGP, Genoa Esports e Pisa SC Esports. Una maratona che metterà alla prova riflessi e nervi saldi dei pro player e che, al termine delle gare di ritorno della stagione regolare previste a inizio aprile, culminerà a maggio durante COMICON Napoli, dove andranno in scena i Playoff e le Finals che incoroneranno il nuovo team campione. La eSerie A Goleador 2026 è visibile sui canali ufficiali della competizione Twitch e YouTube.

La competizione non assegnerà soltanto il titolo italiano, ma rappresenterà un trampolino di lancio fondamentale per il circuito competitivo globale. Inserita nel calendario ufficiale FC Pro di Electronic Arts, la eSerie A Goleador qualifica i propri campioni agli eventi più importanti della stagione: la eChampions League e l’FC PRO World Championship.

L’obiettivo di questa nuova stagione della eSerie A Goleador è confermare e superare il successo straordinario della passata stagione, capace di generare 24 eventi live, 154 ore di trasmissione e oltre 3,5 milioni di minuti visti su Twitch. Risultati che confermano la visione di Lega Calcio Serie A e Infront Italy: raccontare il calcio in ogni sua sfaccettatura, dal prato verde agli stadi virtuali del gaming competitivo, con l’obiettivo di raggiungere le diverse generazioni e aumentare il pubblico di appassionati.

