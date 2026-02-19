eSerie A Golador, al via la stagione 2026: caccia al Torino

A caratterizzare la stagione è una struttura disegnata per mantenere alta la competizione fino all'ultima partita. 16 team esports dei Club della massima divisione di calcio italiana, suddivisi in 4 gruppi, si affronteranno in una Regular Season con match di andata e ritorno: il Gruppo A (Andata il 17 febbraio e Ritorno il 17 marzo) vedrà sfidarsi Hellas Verona FC, SSC Napoli eSports; Parma Esports e Udinese Esports; nel Gruppo B (Andata il 18 febbraio e Ritorno il 18 marzo) se la vedranno Como Gaming Club, Juventus, US Lecce Esports e Torino FC Esports; Bologna FC 1909 Esports, ACF Fiorentina Esports, AS Roma Esports e Sassuolo eSports compongono il Gruppo C (Andata il 3 marzo e Ritorno il 31 marzo); nel Gruppo D (Andata il 4 marzo e Ritorno l'1 aprile), infine, si affronteranno Cagliari Calcio Esports, U.S. Cremonese IGP, Genoa Esports e Pisa SC Esports. Una maratona che metterà alla prova riflessi e nervi saldi dei pro player e che, al termine delle gare di ritorno della stagione regolare previste a inizio aprile, culminerà a maggio durante COMICON Napoli, dove andranno in scena i Playoff e le Finals che incoroneranno il nuovo team campione. La eSerie A Goleador 2026 è visibile sui canali ufficiali della competizione Twitch e YouTube.