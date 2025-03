Empoli, D'Aversa: "Non abbiamo vinto la partita senza subire un tiro in porta"

Roberto D'Aversa mastica amaro per la vittoria sfumata nel finale a Marassi per un clamoroso errore del portiere Silvestri. "Non abbiamo vinto la partita senza subire un tiro in porta. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, sul campo avrebbero nettamente meritato la vittoria - ha spiegato l'allenatore dell'Empoli -. L'episodio poi cambia la gara perché non l'abbiamo chiusa. Siamo venuti a fare una partita importante contro una squadra in un momento grazia e che anche a San Siro ha chiuso l'Inter nella propria metà campo. I ragazzi oggi hanno fatto una partita completa, mi auguro che questo doppio impegno ci possa dare più fiducia come stanno facendo perché i ragazzi dimostrano convinzione nell'obiettivo".