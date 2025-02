Empoli, Corsi: "Siamo su una nuvola, ma non possiamo distrarci"

Fabrizio Corsi è euforico per il successo ottenuto sulla Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Un risultato storico per il presidente della squadra toscana che non vuole però montarsi la testa: ""Siamo saliti su una nuvoletta, prendiamoci il meglio e troviamo fiducia per questo difficile finale di stagione. Abbiamo recuperato due giocatori importanti come Ismajli e Marianucci che danno spessore alla difesa. E questo ha portato benefici dopo un periodo difficile. Ora il problema sarà mantenere la mentalità e dimenticarsi di ieri sera. Magari sotto l'ombrellone in estate, se raggiungeremo l'obiettivo, che rimane difficile, se ne riparlerà - ha spiegato Corsi in un'intervista a Tuttomercatoweb.com -. "Per riassumere questi 34 anni mi ci vuole più di un libro, nel quale metterò sicuramente questa soddisfazione nell'elenco. Però non voglio che questo stato d'animo mi porti fuori strada. Oggi l'unica preoccupazione è prepararci per domenica. Lavoriamo tantissimo con l'allenatore, mi hanno insegnato questo modo di starci a contatto, me l'ha spiegato Silvano Bini. Oltre ai rimproveri mi ha istruito su un certo modo di lavorare".