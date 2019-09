Salutato a poche ore dalla fine del mercato il Milan, nella trattativa che ha portato Ante Rebic in rossonero, André Silva ha fatto ieri il suo debutto con l'Eintracht Francoforte. Solo un'amichevole ovviamente, essendo in corso la pausa dei campionati per le Nazionali, contro il BSG Chemie Leipzig, che attualmente è al dodicesimo posto della Regionalliga Nordost (quarto livello del calcio tedesco). Per il portoghese è stato un buon esordio visto il 5-1 con il quale le Aquile si sono imposte sugli avversari e la doppietta segnata proprio dall'ex Milan.