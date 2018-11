E' ufficiale: l'Entella giocherà in Serie C. Deve recuperare 9 partite

07/11/2018

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta avanzata dall'Entella affinché Figc e Lega di B dessero esecuzione alla sentenza con cui il Collegio di garanzia del Coni quasi due mesi fa accolse il ricorso dell`Entella, di fatto disponendo la sua riammissione in Serie B al posto del fallito Cesena. L'Entella, a questo punto, giocherà in serie C.



Ora in essere resta un altro ricorso, quello promosso dalla Federcalcio e dalla Lega contro la sentenza del Coni, ma a quel punto ormai solo con ambizioni risarcitorie. Il 15 novembre è fissata l'udienza al Consiglio di Stato riguardante il format della B.