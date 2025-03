Decaro: 'Bari ai De Laurentiis? Facciamo chiarezza con tifosi'

Un "confronto a tutto campo" per fare chiarezza sulla cessione del titolo sportivo del Bari calcio alla famiglia De Laurentiis, decretata nel 2018 dall'allora sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo il fallimento del club. Lo annuncia, attraverso i suoi canali social, lo stesso Decaro, attualmente presidente della commissione Ambiente dell'Ue, dando appuntamento ai tifosi il prossimo 6 marzo (ore 18.30) all'AncheCinema di Bari. "Da qualche tempo - scrive Decaro - sotto ogni post che scrivo, qualunque sia l'argomento che scelgo di affrontare, c'è sempre qualcuno che mi attacca" per la scelta caduta sulla famiglia De Laurentiis, proprietaria anche del Napoli. "Visto che non riesco a rispondere a tutti - prosegue rivolgendosi ai tifosi - ho pensati di darvi appuntamento in un incontro pubblico, una sorta di faccia a faccia". "Guardandomi negli occhi - dice Decaro - sarete liberi di dire quello che pensate, di farmi una domanda, di mettermi in difficoltà, di soddisfare tutte le curiosità legate alle scelte mie, e della commissione, anche del mio ruolo in quel momento storico del calcio barese". Decaro evidenzia che "ci sono temi molto più importanti nell'agenda di un politico", ma che la questione "si sta trascinando da troppo tempo" portando con sé "incomprensioni, rancori e anche sospetti che mi feriscono"