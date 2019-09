Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma: "Mi aspetto una partita bella da giocare. Noi dovremo mantenere la nostra identità pur rispettando un avversario molto forte, La rosa che ho a disposizione oggi mi inorgoglisce. Chiriches è il giocatore giusto per noi, può andare subito in campo. Defrel non farà l'esterno, almeno non a sinistra".