Costretto a operarsi lo scorso settembre a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro, Rodri potrebbe tornare in campo già in questa stagione. Magari per gli ultimi match che vedranno impegnato il Manchester City di Guardiola, in crisi negli ultimi tempi. Lo spagnolo, ha scritto il Sun, ha già ripreso a correre mentre è alle prese con la riabilitazione.