Mislav Orsic, giocatore della Dinamo Zagabria che in Italia ha giocato con la maglia dello Spezia in Serie B, ha parlato a Sportske Novosti della gara di questa sera. "Stiamo studiando i dettagli dell'Atalanta, non possiamo certo sottovalutarli. Sono una squadra tipica italiana: forti dietro, organizzati in mezzo, pericolosi davanti. Hanno difetti ma lasciate che non li sveli... Se volevamo l'Atalanta? Ognuno aveva i suoi preferiti: non ci sono formazioni deboli in Champions. Se arrivi dietro Juventus e Napoli, allora la tua forza è reale. Credo siano alla pari dell'Inter, che dice tanto sulla loro qualità".