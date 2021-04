Corsa Champions, il Milan sfida la Lazio e per il Napoli c'è il Toro

IN CAMPO

I rossoneri hanno l'obbligo di vincere per tenere il secondo posto, ma di fronte c'è la Lazio

La corsa alla Champions League si avvia a grandi passi alla rush finale. E' un tutti contro tutti che promette scintille di giornata in giornata. Contendersi un posto nell'Europa che conta non è cosa da poco e con lo scudetto ormai quasi andato (l'Inter veleggia per il tricolore quasi indisturbata), le altre tre posizioni in classifica sono ballerine al massimo. E questo lunedì che regala due posticipi, sarà fondamentale per capire ancora una volta le gerarchie. afp

Partiamo dal Milan che ha l'obbligo quasi assoluto di vincere per conservare il secondo posto ora occupato dall'Atalanta. I rossoneri hanno 66 come la Juventus, ma di fronte agli uomini di Pioli ci sarà la Lazio (punti 58) che ritroverà in panchina Simone Inzaghi guarito dal Covid-19. I capitolini non hanno voglia di lasciar passare nessuno anche perché con una vittoria e una partita ancora da recuperare possono rientrare a pieno in corsa.

Prima del big match serale, in campo il Napoli che sfida il Torino in trasferta. Anche per Gattuso vale lo stesso discorso. Obbligatorio portare a casa i tre punti: una vittoria significherebbe aggancio alla Juve e pressione alle stelle. L'importante, tuttavia, non sarà perdere visto che il calendario è dalla parte degli azzurri: Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona.

La Juve, per esempio avrà lo scontro diretto col Milan domenica 9 e l'Inter dopo 7 giorni. Insomma, il calendario parla partenopeo.

Lo sprint è solo all'inzio e maggio ne riserverà delle belle.